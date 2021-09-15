Китай решил отговорить Южную Корею от альянса с США

Китай раскритиковал решение США включить Южную Корею в разведывательный альянс Five Eyes, назвав его «устаревшим» побочным продуктом времен холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел Ван И, передает South China Morning Post.

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КНР решил отговорить Южную Корею от альянса. Ван И призвал укрепить связи между Сеулом и Пекином, так как Южная Корея и Китай являются близкими соседями, «которые не могут переехать, и партнерами, которые не могут расстаться друг с другом». «Мы вместе играем активную роль в качестве хранителей мира, стабильности и посредников в развитии и процветании», — сказал дипломат.

Глава МИД сделал заявление на фоне растущего соперничества между Соединенными Штатами и КНР в Южно-Китайском море. Издание отмечает, что Пекин желает утвердить свое влияние после громких поездок в регион вице-президента США Камалы Харрис и заместителя государственного секретаря Венди Шерман.

Профессор политологии в университете Аджу Ким Хын Кю сообщил газете, что Корея значима для США как «опора» в оборонных сетях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Если Китаю удастся убедить Сеул держаться подальше от расширяющегося антикитайского оборонного альянса в регионе, это станет значительным достижением для Пекина», — подчеркнул политолог.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отказал президенту США Джо Байдену в проведении саммита. Считается, что Байден предложил провести встречу на высшем уровне, однако китайский лидер отклонил предложение, указав на необходимость Вашингтону выбрать «менее резкий тон в отношении Пекина».

Белый Дом отверг эту информацию, заявив, что описание телефонного разговора было некорректным.