Полная девушка вышла на улицу в короткой юбке и была осмеяна прохожими

Полная блогерша вышла в свет в открытой одежде и была осмеяна прохожими. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На своей странице в соцсети Ханна Вудхемс (Hannah Woodhams) рассказывает о похудении. По словам героини материала, в 2022 году она собирается выйти замуж, поэтому хочет привести себя в хорошую физическую форму. В одном из видео девушка рассказала, что ей удалось сбросить 38 килограммов. На размещенных в сети кадрах она запечатлела себя в спортивном костюме, состоящем из кроп-топа и легинсов.

Следом Вудхемс выставила еще один ролик, в котором призналась, что после прогулки в короткой юбке прохожие начали оскорблять ее за внешний вид. «Сегодня я была пристыжена за свою внешность. Я была в шоке и не знала, что ответить. Я нарядилась в открытую одежду, поскольку почувствовала уверенность в себе после потери 38 килограммов, однако вновь ощутила себя на 133 килограмма», — поделилась она.

Пользователи сети поддержали девушку в комментариях под публикацией. «Ты выглядишь потрясающе! Не обращай внимания на неуверенных в себе людей. Ты великолепна!», «Я понял одну вещь: неуверенные в себе люди всегда будут смотреть на других свысока, потому что для них это единственный способ почувствовать себя уверенно», «Мне жаль, что это случилось с тобой. Ты заслуживаешь гораздо лучшего, ты прекрасна», — писали юзеры.

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