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Иран одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

РФПИ: российская вакцина от COVID-19 «Cпутник Лайт» одобрена в Иране
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» получила одобрение для применения в Иране. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Фонд заявляет, что Министерство здравоохранения Исламской Республики Иран разрешило использовать в стране вакцину. В январе 2021 года правительство Ирана одобрило использование двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Ранее препарат от COVID-19 «Спутник Лайт» показал высокую эффективность в Аргентине. По данным, предоставленным РФПИ, однокомпонентный препарат продемонстрировал эффективность от 78,6 до 83,7 процента среди граждан в возрасте от 60 до 79 лет. В фонде заявляют, что вакцина эффективна и против госпитализации. Привитые «Спутник Лайт» более чем в 80 процентов случаев избегают госпитализации.

6 сентября «Спутник Лайт» разрешили применять в Армении. Отмечается, что однокомпонентный препарат одобрен в качестве бустера для других прививок от COVID-19.

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