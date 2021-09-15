Стрелявшего в основателя группы «25/17» отпустили под подписку о невыезде

Сергея Короленкова, стрелявшего в основателя российского рэп-группы «25/17» Андрея Бледного, отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Против 18-летнего студента, который напал на музыканта на Тверской улице в Москве, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Между стрелком и пострадавшим состоялась очная ставка. Короленков заявил, что использовал аэрозольный пистолет, а не травматический. Его оружие отправили на экспертизу.

О самом инциденте сообщалось в понедельник, 13 сентября. Фронтмен коллектива «25/17» не стал писать заявление в полицию, однако обратился в травмпункт, где ему зашили рану.

Позднее Короленков рассказал о причинах конфликта. «Разгорелся конфликт между моей компанией и компанией того человека — три девушки и он. Его слова вывели на агрессию, и человек начал угрожать», — заявил Короленков. Он отметил, что вначале 44-летнего музыканта пытались оттащить его спутницы. Студент утверждает, что выстрелил в рэпера в целях самообороны.