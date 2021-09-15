Детский омбудсмен оценила инцидент с привязанным к стулу сиротой в больнице

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина объяснила инцидент, произошедший в туберкулезном отделении детской больницы №3, где трехлетнего сироту привязывали колготками к основанию стула для кормления. Ее слова приводит Telegram-канал «Говорит Москва».

По ее словам, персонал больницы использовал такой прием ради безопасности мальчика. В противном случае, в условиях нехватки работников, он мог травмироваться.

«В сложившихся условиях гарантировать безопасность маленьких пациентов от получения травм не представляется возможным, это и послужило причиной временной фиксации ребенка к стулу и кроватке», — заявила Митянина, оценивая опубликованные в сети кадры с малышом.

13 сентября в сети появился ролик, в котором маленький ребенок привязан колготками к стулу. По словам россиянки, которая опубликовала видео, медперсонал больницы, где оно было снято, обращался с сиротой «словно с собакой».

По данным СК, над ребенком издевались с 3 по 10 сентября. Выяснилось, что привязывали его не только к стулу для кормления, но и к кровати. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы малолетнего.

