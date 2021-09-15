Мужчина добился идеального пресса за семь месяцев и раскрыл секрет успеха

Простоявший девять часов в планке рекордсмен мира рассказал о тренировках

Страдающий комплексным региональным болевым синдромом Даниэль Скали из австралийского города Аделаида добился идеального пресса за семь месяцев, попал в Книгу рекордов Гиннесса и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает Insider.

28-летний Скали установил новый мировой рекорд после того, как простоял в планке девять часов, 30 минут и одну секунду. В начале 2021 года австралиец поставил перед собой цель побить существующий рекорд в восемь часов 15 минут и начал тренироваться каждый день.

Мужчина совмещал восьмичасовой рабочий день в мастерской по ремонту автомобилей с регулярными занятиями. Он вставал в пять утра и тренировался в течение 50-ти минут, а потом пробегал четыре километра. В обеденный перерыв Скали ходил в тренажерный зал. После работы он в течение пяти часов стоял в планке.

В июне он впервые попытался установить новый рекорд и простоял в планке девять часов 18 минут, но был дисквалифицирован из-за неправильной техники. Однако Скали не сдался, повторил попытку в августе и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Первые два часа в планке австралиец психологически подготавливался к предстоящему многочасовому испытанию. На третий час он начинал смотреть телевизионные шоу. Через семь часов Скали четыре раза стошнило от перенапряжения. «У меня была цель, и я твердо решил довести ее до конца. В трудные минуты я представлял, что уже вижу на часах отметку в девять часов», — рассказал рекордсмен.

По его словам, регулярные тренировки помогают ему облегчить комплексный региональный болевой синдром, которым он начал страдать после перелома руки в 12 лет. «Фитнес стал для меня огромным подспорьем в борьбе с болью», — заключил он.

Комплексный региональный болевой синдром (КРБС) проявляется в виде хронической боли в конечности в сочетании с локальными вегетативными расстройствами и трофическими нарушениями, возникающими, как правило, после различных периферических травм.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Кэрнс, штат Квинсленд, раскрыла секреты идеального пресса. Она тренируется по четыре раза в неделю от 45 минут до часа.