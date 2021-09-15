Сестры-близнецы снялись обнаженными и взволновали фанатов

Сестры-близнецы Танто сняли себя в отражении окна во время отпуска в деревне Гримо

Сестры-близнецы Матильда (Mathilde) и Полин Танто (Pauline Tantot) снялись на камеру без одежды и взволновали пользователей сети. Соответствующий снимок появился в Instagram.

На размещенном в сети кадре 26-летние модели сфотографировали себя в отражении окна. Девушки попозировали полностью обнаженными. Известно, что сестры проводят отпуск во Франции, в деревне Гримо. «Селфи в окне — моя новая любовь», — подписала Матильда пост, набравший больше 788 тысяч лайков.

Фанаты восхитились внешним видом моделей в комментариях под публикацией. «Самые совершенные сестры», «Очень мило», «Это выглядит потрясающе», «Не понимаю, как можно иметь такие великолепные тела», «Вы просто прекрасны! Я восхищаюсь вашей красотой», — писали юзеры.

В апреле Матильда Танто снялась в прозрачном белье и восхитила поклонников. Она позировала на фоне природы в желтых трикотажных шортах и голубом бюстгальтере из прозрачной ткани, через которую просвечивается грудь. Ее образ дополнила небольшая тканевая сумка-мешок. Публикация набрала 1,3 миллиона лайков.