Бывший курильщик рассказал о неприятном последствии коронавируса

Британец Марк Коуэлл (Mark Cowell) рассказал о неприятном последствии коронавируса в беседе с изданием The Sun. По словам бывшего курильщика, он начал чувствовать «фантомный» запах сигарет.

Во время болезни мужчина ощущал лишь кашель и хрипы в горле, как будто он выкуривал «100 сигарет в день». Около месяца назад обоняние частично вернулось, однако теперь он постоянно чувствует запах сигарет, как будто снова курит. «Это запах дымящейся сигареты, грязной пепельницы, и я чувствую себя нечистым, потому что мне кажется, что я этим пахну», — поделился британец.

Отмечается, что 46-летний Коуэлл выкуривал по несколько десятков сигарет в день с 18 до 34 лет. Однако в 2009 году он бросил вредную привычку после того, как начал страдать от одышки и хронических инфекций грудной клетки.

Ранее эксперты, опрошенные РБК, рассказали, что переболевшие коронавирусом могут страдать от последствий на протяжении многих лет после заражения.