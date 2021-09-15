На Украине одобрили стратегию информационной безопасности

Кабинет министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности республики. Об этом украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, принятая стратегия включает в себя меры по противодействию «дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны государства-агрессора», а также борьбе с «низким уровнем медиаграмотности украинцев» и поддержке «социальной и политической стабильности».

Ткаченко отметил, что документ рассчитан на период до 2025 года и учитывает вызовы, «связанные со стремительным распространением цифровых технологий». Глава ведомства подчеркнул, что за это время «должно быть сформировано и защищено информационное пространство» и произведена «информационная реинтеграции граждан Украины», проживающих на «временно оккупированных территориях» республики.

Материалы по теме Радикальная зачистка. Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?

Министр добавил, что для вступления стратегии в силу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины должен одобрить ее, а президент страны — подписать соответствующий указ.

Ранее глава республики Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ определяет основные направления внешней политики страны. Среди них — обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности, курс на членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.