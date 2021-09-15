На Украине одобрили стратегию информационной безопасности

Кабинет министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности республики. Об этом украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, принятая стратегия включает в себя меры по противодействию «дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны государства-агрессора», а также борьбе с «низким уровнем медиаграмотности украинцев» и поддержке «социальной и политической стабильности».
Ткаченко отметил, что документ рассчитан на период до 2025 года и учитывает вызовы, «связанные со стремительным распространением цифровых технологий». Глава ведомства подчеркнул, что за это время «должно быть сформировано и защищено информационное пространство» и произведена «информационная реинтеграции граждан Украины», проживающих на «временно оккупированных территориях» республики.
Министр добавил, что для вступления стратегии в силу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины должен одобрить ее, а президент страны — подписать соответствующий указ.
Ранее глава республики Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины. Документ определяет основные направления внешней политики страны. Среди них — обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности, курс на членство в Европейском союзе (ЕС) и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.