СК возбудил уголовное дело после смерти 4-летнего ребенка из России в Турции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели при загадочных обстоятельствах четырехлетнего ребенка из Москвы во время отдыха в Турции. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 9 сентября ребенка госпитализировали в больницу турецкого города Анталья с симптомами отравления, которые не прекращались несколько дней. Врачи оказали ему медицинскую помощь, однако лечение не помогло и на следующий день мальчик скончался.

Уголовное дело заведено по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас устанавливается полная картина произошедшего. В ближайшее время родители ребенка будут возвращены на территорию России и допрошены сотрудниками Следственного комитета для установления всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что причиной гибели мальчика могло стать нарушение кислотно-щелочного баланса. Однако, по словам медиков, это лишь следствие проблем со здоровьем, а не причина. Уточняется, что с просьбой провести проверку по факту гибели ребенка в Следственный комитет обратились родственники погибшего.