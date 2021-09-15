В Узбекистане двое мошенников попытались продать купюру в миллион долларов

В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, пытавшихся продать купюру достоинством в один миллион долларов. Об этом Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана сообщает в своем Telegram-канале.

Подобные купюры выпускались в США в 1988 году. Они имеют уровень защиты, сопоставимый с официальными американскими денежными знаками, и высоко ценятся среди коллекционеров, однако так и не были приняты в качестве денежной единицы.

В узбекском ведомстве подчеркнули, что продавцы купюры столь крупного номинала получили ее «путем обмана и злоупотребления доверием» и попытались сбыть за 40 тысяч долларов (более 2,9 миллионов рублей). В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 168 («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее узбекские силовики задержали 39-летнего жителя города Чирчик, который создал фальшивый аккаунт президента республики Шавката Мирзиеева. В сети он представлялся руководителем его администрации и обещал гражданам помочь в решении проблем за деньги. За свои услуги он требовал от 50 тысяч до 1,5 миллиона узбекских сумов (от 344 до 10 319 рублей).