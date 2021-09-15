Wildberries отреагировала на обвинения сотрудников

Компания Wildberries, сотрудники которой создали петицию с обвинениями по поводу неадекватной оплаты труда, отреагировала на жалобы работников. В комментарии «Ленте.ру» онлайн-ретейлер указал, что в последние месяцы были введены новые KPI компании, которые учитывают также и количество обработанных персоналом пунктов выдачи заказов.

В результате нововведений «доход сотрудников точек выдачи стал выше примерно на 5-10 процентов, а по сравнению с прошлым годом — на 30 процентов». В августе, согласно данным компании, повышенный доход получили около 90 процентов работников точек выдачи.

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Однако 10 процентов сотрудников столкнулось со снижением доходов, поскольку, утверждают в Wildberries, их скорость работы оказалось ниже. «Мы находимся в диалоге с нашими сотрудниками, разъясняем им новые KPI компании и как можно с их помощью увеличить свой доход. В рамках переходного периода им будет произведена доплата до их среднего дохода уже в ближайшее время», — рассказала в пресс-службе.

В своей петиции сотрудники потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Работники считают, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач. Авторы петиции жалуются, что «в последние месяцы на рабочих местах сложилась крайне неблагоприятная обстановка». Они указали на введение новой системы оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза, в которой предусмотрены нормативы по обработке поступившего товара. Однако работнику пункта необходимо выступать еще и кассиром, а загруженность точек Wildberries сильно выросла.