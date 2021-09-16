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Найден способ меньше есть на работе

Британские ученые показали способ уменьшить количество потребляемых калорий на работе
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Фото: Pixabay

Исследователи из Великобритании показали, что уменьшение размеров порций и замена высококалорийной пищи менее калорийными опциями приводит к снижению калорийности потребляемой работниками пищи. Статья ученых опубликована в журнале PLOS Medicine.

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Рабочее место — это наиболее распространенное место для приема пищи вне дома. Съеденная там еда составляет около 15 процентов потребленных взрослым человеком калорий за день. В своем эксперименте исследователи во главе с учеными из Кембриджского университета на 25 недель — с мая по ноябрь 2019 года — поменяли рацион в 19 столовых распределительных центров крупной британской сети супермаркетов, которые посещали более чем 20 тысяч работников, в основном занятых физическим трудом.

Для начала высококалорийную пищу — к примеру, как бекон и чизбургеры — заменили менее калорийной (в данном случае бургерами с курятиной). В среднем это снизило дневной калораж покупаемой еды на 4,8 процента. После этого исследователи вдобавок сократили порции самых высококалорийных продуктов — в среднем на 14 процентов. Это привело к снижению среднего калоража на 11,5 процента по сравнению с исходным потреблением, что для обычного работника составляет около 50 килокалорий в день.

При этом кафетерии испытали лишь небольшое падение прибыли — на 2,6 процента при сокращении выбора высококалорийной пищи и на 5,7 процента при сокращении порций. Со временем падение сокращалось. По мнению исследователей, это говорит о том, что это временный и компенсируемый эффект. Ученые считают, что введение подобных мер работодателями, а также в школах и университетах поможет снизить уровень ожирения населения.

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