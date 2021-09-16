Бывшую республику СССР назвали главным очагом выбросов опасного газа

Туркменистан в очередной раз обвинили в огромной утечке метана на газопроводе

Бывшая республика СССР в очередной раз оказалась виновной в огромной утечке опасного для планеты газа. Геоаналитическая компания Kayrros SAS зафиксировала с помощью спутников метановое облако рядом с газопроводами который проходят из Туркменистана в Россию и Китай, пишет Bloomberg.

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Туркменистан входит в четверку лидеров по запасам газа и, по мнению аналитиков, является главным в мире очагом метановых выбросов. С 2019 года Kayrros SAS регулярно обнаруживает на западе и на востоке страны утечки парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз опаснее углерода.

Последнее крупное облако метана было зафиксировано 31 августа вблизи газопровода «Средняя Азия — Центр». Скорость выбросов в этой зоне составила 172 тонны в час. В тот же день была обнаружена и более мелкая утечка из труб, направляющих газ в Китай — там уровень метана составил 50 тонн в час.

По данным Международного энергетического агентства, по количеству парниковых газов на единицу энергии Туркменистан уступает только Венесуэле и Ливии. Организация считает, что устранить три четверти выбросов метана от нефти и газа поможет модернизация инфраструктуры трубопроводов и предприятий.

Туркменистан обвиняют в огромной утечке метана не впервые. В конце июля аналитики из Kayrros SAS зафиксировали облако парникового газа примерно в 100 километрах от казахстанского мегаполиса Алма-Ата. Уровень выбросов в зоне утечки составил 200 тонн в час.

