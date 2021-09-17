Австралия изменит систему санкций для введения их одновременно с США

Австралия изменит систему автономных санкций, чтобы иметь возможность вводить их одновременно с США и реагировать на нарушения международного права и порядка совместно с Вашингтоном. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран, которое приводит ТАСС.

Так, австралийские санкции будут реформированы для реакции на такие действия, как распространение оружия массового поражения, нарушение прав и свобод человека, коррупция, кибератаки, а также для обеспечения прозрачности и подотчетности многосторонней системы.

«Страны решили провести значимые реформы для того, чтобы международные организации были подотчетны государствам-членам и оставались независимыми, беспристрастными и инклюзивными платформами с участием многих заинтересованных сторон», — отмечается в заявлении.

Также США и Австралия углубят сотрудничество, чтобы избирать достойных кандидатов на руководящие должности в многосторонних организациях, с целью избежать прежде всего гендерного и регионального дисбаланса.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США договорились увеличить свое военное присутствие в Австралии, к такому решению пришло руководство двух государств. Его австралийский коллега Питер Даттон отметил, что речь идет о ротационном присутствии всех типов военных самолетов США в Австралии.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, эксперты намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний.

