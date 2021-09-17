Байдена обвинили в нарушении собственных принципов

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл (Arms Control Association, ACA) Дэрил Кимболл (Daryl G. Kimball) обвинил президента США Джо Байдена в нарушении собственных принципов. Он отметил, что тем самым глава государства отказывается от приверженности нераспространению ядерного оружия, передавая Австралии атомные подводные лодки, передает ТАСС.

Таким образом эксперт прокомментировал создание альянса между Соединенными Штатами, Австралией и Великобританией AUKUS. Он уточнил, что пока преждевременно говорить о том, что это партнерство направлено на сдерживание Китая или России, а также может ли оно повлиять на ситуацию с Ираном и КНДР.

«Исходя из того, что мы видели и слышали к настоящему времени, инициатива AUKUS по предоставлению Австралии подводных лодок с ядерными силовыми установками поднимает ряд тревожных вопросов вокруг нераспространения, начиная с того, что США, вероятно, захотят поставлять технологии по использованию высокообогащенного урана в качестве топлива», — отметил Кимболл.

Эксперт подчеркнул, что одно дело — это углублять военное сотрудничество, но совсем другое — распространять секретную технологию силовых установок. Он добавил, что высокообогащенный уран — не единственное топливо для подводных лодок, но Пентагон не хочет изменений.

Кимболл заключил, что если Байден намеревается придерживаться высоких стандартов нераспространения, ему придется сменить курс.

Ранее директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен обеспокоился передачей Соединенными Штатами Австралии технологии производства атомных подводных лодок. Он отметил, что это может активизировать гонку вооружений и противоречит нормам нераспространения ядерного оружия.

16 сентября США, Британия и Австралия заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). Договоренность предполагает, что три страны упростят обмен информацией и технологическими новшествами в сфере нейросетей, кибернетической и подводной систем. Кроме того, эксперты намерены создать возможности нанесения ударов с больших расстояний. Австралия вышла из соглашения по подлодкам с французской судостроительной компанией Naval Group.

