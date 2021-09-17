Российские ветеринары прооперировали сломанную лапу кукушки

Ветеринары из Омска провели операцию кукушке. Они прооперировали птице сломанную лапу. Теперь она идет на поправку, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Местная жительница Маргарита Потапова приехала в село Ребровка под Омском копать картошку. Однако в огороде она нашла больную кукушку. У птицы была сломала лапка и травмировано ребро. Женщина отвезла кукушку на рентген, а затем на прием в ветклинику. Там у птицы взяли необходимые анализы, а затем поставили ей на лапу специальную металлическую конструкцию.

Новую питомицу Потапова прозвала Кухой, теперь она живет дома у омички. Несмотря на то, что лапа птицы пока не сгибается, Куха уже идет на поправку. Когда она окончательно выздоровеет, Потапова отдаст ее в Новосибирский центр реабилитации диких животных.

Специалисты рассказали девушке, что зимовать в квартире кукушка не может. Эти птицы в холодное время года перелетают в Африку. Жить в это время в клетке кукушке нельзя — она будет биться о прутья. Поэтому птице нужны условия лучше — поселить ее в большой вольер с сеткой-рабицей.