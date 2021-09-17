Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ

Центробанк придумал новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами. Он предполагает распространение принципа «Знай своего клиента» на физических лиц — клиентов банков, рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, которого цитирует «Интерфакс».

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«Конечно, после того, как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — отметил Ясинский, назвав физических лиц более тонкой категорией по сравнению с юридическими и индивидуальными предпринимателями (ИП).

По словам Ясинского, распространение действия принципа «Знай своего клиента» на физлиц может произойти в течение 1-1,5 года. В декабре ЦБ собирается протестировать систему на 30 банках, после чего распространить эксперимент на все отечественные кредитные организации во втором квартале 2022-го.

В настоящее время ЦБ разрабатывает платформу «Знай своего клиента» для юрлиц и ИП. Ожидается, что им будут присваивать один из трех уровней «антиотмывочного» риска: низкий, средний или высокий. В зависимости от этого банки обязаны будут отслеживать и контролировать их операции в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.