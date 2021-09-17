Стало известно о происхождении обложки на паспорте Шойгу

Генеральный директор компании «Артель старая грамота» Андрей Микитюк рассказал о происхождении обложки с русской дореформенной орфографией на паспорте министра обороны России Сергея Шойгу. Его комментарии приводит телеканал RTVI.

По словам главы фирмы, аксессуар, изготовленный из телячьей кожи с применением искусственного старения, Шойгу передали восемь лет назад «в вечное пользование» через секретаря. «Паспорт гражданина Государства Российского <...> Шойгу Сергея Кужугетовича», — гласит надпись на обложке.

«Честно, не ожидали, что он ее будет использовать. Для нас это честь», — признался Микитюк и отметил, что на протяжении 12 лет компания выпускает не только подобные обложки для паспортов, но и ежедневники, блокноты и другую продукцию.

По информации телеканала, на сайте «Артели старая грамота» говорится, что фирма также создала сувенирный портфель для бывшего президента Франции Жака Ширака, который ему вручил экс-премьер России Дмитрий Медведев.

С паспортом в описанной обложке Шойгу заметили во время голосования на выборах депутатов Госдумы на участке, открытом на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск в Подмосковье.