Стали известны условия использования вакцины AstraZeneca в России

Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков перечислил условия использования вакцины от коронавируса AstraZeneca в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Крючкова, препарату необходимо пройти ряд процедур перед началом использования.

«Для того чтобы ее поставить в России и использовать, необходимо ее зарегистрировать по стандартной процедуре — подать регистрационное досье в Минздрав, пройти экспертизы качества соотношения», — объяснил иммунолог и добавил, что после этого вакцина может получить итоговое одобрение и войти в оборот на территории России.

Крючков уточнил, что без перечисленных процедур препарат можно производить, но только при наличии соответствующих лицензий на фармдеятельность у выпускающего предприятия. «Если препарат не используется внутри страны, его необязательно регистрировать, его можно производить и экспортировать», — заключил иммунолог.

Ранее стало известно, что в России началось производство препарата от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков. Выпуском занимается фармацевтическая компания «Р-Фарм». По его словам, на российском рынке продолжится использование только отечественных вакцин.