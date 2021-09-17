Раскрыт необычный признак дефицита жизненно важного витамина

Покалывание и онемение пальцев рук и ног могут быть признаком дефицита жизненно важного витамина B12, раскрыли ученые из Мичиганского университета здравоохранения. Об этом пишет британское издание Express.

Нехватка витамина B12 может вызвать повреждение нервов, что, в свою очередь, вызывает дискомфорт в руках и ногах. Необычные онемения и покалывания не должны пугать, но если такие симптомы появляются слишком часто, то нужно обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение.

Витамин B12 отвечает за работу нервной системы, выработку эритроцитов и ДНК. Нехватка этого вещества в организме может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

Ранее доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, врач-терапевт Дмитрий Карпенко заявил, что при развитии инфаркта или инсульта люди отмечают покалывание в теле, которое может сопровождаться онемением. Также могут начаться проблемы с ходьбой и равновесием, внезапная спутанность сознания, очень сильная головная боль.