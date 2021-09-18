В Индии в честь дня рождения премьера за сутки вакцинировали 22 миллиона человек

Минздрав Индии: более 22 миллионов граждан привились от коронавируса в стране за сутки

Индийские медики за сутки, 17 сентября, вакцинировали от коронавируса более 22 миллионов человек, что стало новым рекордом в истории страны. Данные об этом приводятся на сайте министерства здравоохранения республики.

Как отмечает «Би-би-си» и India Today, причиной стало желание граждан и местных властей таким образом отпраздновать день рождения премьер-министра республики Нарендры Моди, которому исполнился 71 год. «Это подарок от сотрудников служб здравоохранения и граждан премьеру», — рассказал министр здравоохранения страны Мансух Мандавия.

В ответ Моди на своей странице в Twitter указал, что испытывает гордость за своих сограждан и считает это большой честью. «Я выражаю признательность нашим врачам, новаторам, администраторам, медсестрам, медицинским работникам и всем рядовым работникам, которые приложили много усилий, чтобы вакцинация привела к успеху», — написал Моди.

Предыдущий рекорд по числу привитых в Индии был установлен 27 августа — 13 миллионов человек. Всего в стране обе дозы вакцины получили около 787 миллиона человек. Ранее стало известно, что индийские ученые планируют к октябрю 2021 года завершить разработку препарата для вакцинации подростков от коронавируса.

Речь идет о препарате ZyCov-D — первой в мире вакцине, созданной с использованием части генетического материала коронавируса. Компания-производитель вакцины Zydus Cadila получила разрешение на ее использование для иммунизации всех граждан старше 12 лет.