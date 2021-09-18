На украинско-румынской границе под прицепом грузовика обнаружили афганца

Украинские пограничники на границе с Румынией нашли под прицепом грузовика афганца

На пропускном пункте «Порбуное» на границе с Румынией украинские пограничники нашли под прицепом грузовика 16-летнего гражданина Афганистана. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В ведомстве подчеркнули, что афганца, планировавшего незаконно пересечь украинско-румынскую границу, обнаружили во время осмотра фуры. Он прятался на запасном колесе, находящемся под прицепом грузового автомобиля.

Отмечается, что таким образом иностранец ехал уже третьи сутки и планировал добраться до Франции. При этом водитель автомобиля, гражданин Украины, не был в курсе, что с ним едет такой нелегальный пассажир.

В ГПСУ добавили, что украинские пограничники накормили подростка и дали ему время прийти в себя. В данный момент сотрудники погранслужбы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила нескольких украинских чиновников из Торгово-промышленной палаты, которые занимались легализацией мигрантов. Жителей стран Ближнего Востока и Средней Азии госслужащие завозили под видом иностранных бизнесменов. Это позволяло нелегалам беспрепятственно въезжать в Европейский союз (ЕС) или оформлять разрешение на работу в республике.