Порошенко обвинил власти Украины в отвлечении внимания народа

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил действующие власти страны в том, что они отвлекают внимание народа идеями о переименовании страны и переходе на латиницу. Его слова приводятся на сайте политической партии «Европейская солидарность», которую он возглавляет.

По мнению Порошенко, украинские власти «дурачатся», продвигая «абсолютно маразматичные идеи» вроде переименования Украины или перехода на латинский алфавит, чтобы отвлечь внимание населения и «прикрыть собственные схемы».

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Кроме того, бывший глава государства посетовал на то, что жители не могут узнать информацию о реальных проблемах в стране на большинстве украинских телеканалов, так как властям удалось «договориться со всеми олигархами и взять под контроль все средства массовой информации» и все силовые структуры «от ГБР и СБУ до прокуратуры».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу, а также отметил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского.

До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь-Украину. Он также указал, что у России необходимо отобрать бренд «русских», поскольку, по его мнению, именно Украина и является Русью, а Россия, по его словам, лишь с «натяжкой» может претендовать на это наследие. Позже он предложил переименовать страну в «Объединенные земли Украины» и упразднить ее регионы в пользу сформированных на основе языка и культуры территорий.