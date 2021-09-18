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Врач раскрыла три метода быстрой коррекции фигуры

Косметолог Олийниченко сравнила хирургический и безоперационные методы коррекции фигуры
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Фото: Siora Photography / Unsplash

Скорректировать жировые отложения можно с помощью одной из трех методик, каждая из которых имеет свои преимущества, недостатки и противопоказания. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-косметолог Инесса Олийниченко. Речь идет об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции.

Если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные, то чаще всего медики прибегают к липолитической мезотерапии, отметила Олийниченко. По ее словам, этот метод используется в подподбородочной области, на животе, боковых частях тела, внутренней поверхности плеч и бедер. При этом в зависимости от того, где именно будут совершаться манипуляции, подбирается препарат. Для инъекций в области лица косметологи прибегают к препаратам, которые уменьшают объем жировой клетки, а в область тела они вкалывают прямые липолитики, разрушающие жировую ткань.

«Если мы уберем избыточные жировые отложения на лице в большом объеме, оно будет выглядеть осунувшимся, усталым, поэтому именно лимфодренажная методика для лица является наиболее распространенной», — пояснила Олийниченко, добавив, что противопоказанием к процедуре являются беременность, кормление грудью, обострение тяжелых хронических заболеваний, а также болезни печени, желчевыводящей системы и желчнокаменная болезнь.

По словам врача, аппаратный криолиполиз является вторым по эффективности методом. Ее косметологи рекомендуют тем клиентам, у кого жировая ткань присутствует в большом количестве, но при этом ее толщина не превышает трех сантиметров. Принцип действия данного метода прост: специальный аппарат засасывает вместе с кожей жировую ткань, разрушение последней идет за счет очень низких температур. Метод дает более быстрый эффект. По словам Олийниченко, результат можно увидеть после одной-двух процедур.

Последний метод — хирургическая липосакция — менее востребованный, чем аппаратные. Все меньше клиентов выбирают операцию под наркозом и не решаются лечь под нож пластического хирурга. Однако, как отметила Олийниченко, именно данный метод позволяет смоделировать тело и избавиться от жировых отложений навсегда. Из минусов хирургической липосакции врач выделила реабилитационный период и ношение компрессионного белья.

В заключение врач подчеркнула, что метод борьбы с жировыми отложениями всегда выбирается индивидуально совместно с врачом, который учитывает массу нюансов, включая толщину жировой ткани, образ жизни пациента, возраст, а также общее состояние здоровья.

Ранее тренер из Австралии раскрыла три главные ошибки при избавлении от лишнего веса. По словам Рейчел Аттард, при похудении многие люди выбирают неправильный тип кардиотренировок. В итоге они увлекаются силовыми упражнениями и забывают про правильное питание.

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