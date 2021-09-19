Пьяный арбитр погнался за шайбой и упал во время хоккейного матча

Нетрезвый арбитр упал во время работы на детском хоккейном турнире

Пьяный судья не удержал равновесие во время работы на матче детского хоккейного турнира между командами «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех». Видео доступно в Telegram-канале Baza.

На видео нетрезвый арбитр сначала держался за бортик, чтобы не упасть. Затем он попытался догнать шайбу, после чего упал и прокатился по льду. Главный специалист по судейству Федерации хоккея Москвы Игорь Светилов в интервью «Чемпионат.com» заявил, что организация находится в недоумении из-за случившегося.

В сентябре 2019 года линейный арбитр Милан Сефара в состоянии алкогольного опьянения отработал матч молодежного чемпионата Чехии. В результате региональная футбольная ассоциация Центральной Богемии начала расследование инцидента