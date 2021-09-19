В России массово подешевели авиабилеты

В России массово подешевели билеты на самолет по нескольким популярным направлениям. Больше всего сократился средний чек на авиабилет в Липецк. Об этом сообщили аналитики центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», результаты исследования публикует RT.

В рамках исследования анализировались средние чеки на билеты, оформленные для вылета с 1 по 30 сентября. Так, авиабилет в Липецк в одну сторону стал дешевле в среднем на 41 процент — с 8,8 до 5,2 тысячи рублей. Средняя цена на перелет в Ханты-Мансийский автономный округ уменьшилась с 8,9 до 6 тысяч рублей в одну сторону.

Помимо этого, изменилась стоимость билетов в Брянск — с 5,5 до 4,2 тысячи рублей в одну сторону. Почти на столько же сократился средний чек за перелет в Барнаул — с 10,3 до 7,9 тысячи рублей в одну сторону.

Кроме того, по результатам исследования, на 15-19 процентов уменьшились средние чеки за перелет в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. На 10-14 процентов снизилась средняя цена на авиабилет в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград. На 8-9 процентов сократилась стоимость за перелет в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург.

В августе россиянам назвали направления внутри страны, средний чек на которые в 2021 году сократился более чем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Так, специалисты проанализировали среднюю стоимость авиабилетов, оформленных в августе 2021 года с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по снижению чека стал маршрут Санкт-Петербург — Нижний Новгород, цена упала на 46 процентов.

