Скандал у посольства России в Киеве во время голосования попал на видео

Во время голосования на выборах в Госдуму у посольства России в Киеве устроили скандал

У посольства России в Киеве, где находится один из избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму, устроили одиночный пикет. Скандал с участием местных жителей во время выборов попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На размещенных кадрах видно, как возле здания стоит человек с плакатом, на котором крупными буквами написана фраза «Явка на выборы = пособничество оккупанту». Эти же слова он скандирует каждому, кто приходит к избирательному участку.

Также можно заметить, как к решившему проголосовать молодому человеку подходит неизвестный мужчина и начинает кричать. «Я украинец. Я вам не рад», — говорит он на повышенных тонах. При этом стоящие рядом сотрудники полиции не реагируют на агрессивные действия.

«Позорище! Стыдоба! Подстилка путинская!» — кричит другой человек, не попавший в кадр.