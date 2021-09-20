Защищающая экологию блогерша накормила друзей мясом оленя из Красной книги

Российский автор психологических тренингов Елена Блиновская, выступающая за осознанное потребление и защищающая экологию, накормила друзей мясом животного вымирающего вида. Соответствующий пост появился в Instagram-сторис блогерши Лилии Ниловой.

На размещенных в сети кадрах Нилова плачет из-за меню, представленном на дне рождения Блиновской в среду, 25 августа. На снимке видно, что одной из закусок на торжестве было татаки из марала с бальзамиком из шиповника (алтайский марал является наиболее крупным из всех подвидов оленя, который занесен в Красную книгу — прим. «Ленты.ру»).

«Я доначу на сохранение животных редких видов два года, радею за каждую особь, потому что некоторых осталось, например, 300, а некоторых — 500. Людей — восемь миллиардов, а жирафов — 400 на всей планете. То же самое с оленями, просто они там сотнями исчисляются, и ты такая: “Не приготовить ли мне тартар из оленя?”», — высказалась блогерша.

Пользователи сети раскритиковали поведение Блиновской. «Дело не в меню и вкусе блюд, это просто понты», «Я надеюсь, что многие после этого отпишутся от Блиновской и не будут участвовать в ее марафонах!», «Такие лицемерные блогеры, как Блиновская, должны уйти в забытье. Пропагандирует осознанность и ест животных из Красной книги, с дельфинами в бассейне развлекает своих детей. Двойные стандарты или просто загрязнение мозга окружающих ради выгоды», — писали они.

В августе фанаты перевели Елене Блиновской миллион рублей за час. 40-летняя предпринимательница попросила у подписчиков в социальных сетях отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника. Выяснилось, что в общей сложности за час поклонники прислали Блиновской больше миллиона рублей.