Назван метод похудения без отказа от любимой еды

Группа исследователей из британского Университета Суррея назвали простой, но эффективный метод снижения веса, для тех, кто желает убрать лишний весь без особых усилий, подсчета калорий или отказа от любимой еды, сообщает Raialyoum.

Смысл «метода 90 минут» состоит в том, чтобы завтракать на полтора часа позже, чем обычно, а ужинать — на 90 минут раньше. Ученые выяснили, что это должно помочь похудеть всем, кто будет соблюдать данное правило. При этом нет необходимости ограничивать свой привычный рацион питания диетой или заниматься подсчетом калорий.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого попросили участников есть в определенное время на протяжении десяти недель, после чего их разделили на две группы. Первая изменила время приема пищи, то есть завтракала на 90 минут позже, а ужинала — на 90 минут раньше, а вторая группа продолжила соблюдать свой обычный график.

В итоге оказалось, что люди из группы, которая изменила время приема пищи, избавлялись от веса вдвое быстрее и ели меньше, чем те, кто придерживался своего обычного режима, несмотря на то что участники обоих групп были абсолютно свободны в выборе еды и ее количестве.

Данный метод помог снизить аппетит и сократить количество перекусов, особенно вечерних. Также отмечается, что его легко использовать в повседневной жизни.

Ранее тренер из Австралии раскрыла главные ошибки при избавлении от лишнего веса. Она объяснила, что при похудении многие люди выбирают неправильный тип кардиотренировок. По ее словам, бег, ходьба по лестнице и кроссфит являются не слишком эффективными в борьбе с лишними килограммами.