Вернувшиеся из поездки на фургоне британцы рассказали о «худшем опыте в жизни»

Британские туристы вернулись из путешествия по Португалии в арендованном автофургоне и описали поездку словами «худший опыт в жизни». Своими впечатлениями они поделились с изданием Express.

По словам путешественников, транспортное средство было в плохом состоянии, однако они решили не отказываться от планов на отпуск. «Мы совершили ошибку, арендовав самый дешевый фургон. Мы думали, что он будет лучше, но когда увидели его, были шокированы», — рассказали они и добавили, что автомобиль не был оборудован ни душем, ни туалетом, в связи с чем им приходилось совершать все гигиенические процедуры на улице.

«Еще одна проблема с арендой дешевого фургона заключается в том, что у нас были серьезные проблемы с насекомыми. Мы остановились в кемпинге около пруда с грязной водой, и ночью они поедали нас заживо. У нас были сотни комаров внутри фургона. Это было ужасно», — возмутилась туристка, отметив, что, несмотря на наличие противомоскитных сеток в транспортном средстве, они все были сломаны и не выполняли защитной функции.

Также британка рассказала, что однажды они решили переночевать на вершине утеса, однако из-за сильного ветра туристы всю ночь боялись, что машина может упасть со скалы. «Это было ужасно. Не было ни света, ни безопасных мест, куда можно было бы пойти. Погодные условия становились все хуже, а поблизости даже не было людей, к кому можно было бы обратиться за помощью. Это все было худшим опытом в моей жизни», — подытожила она.

В феврале британская туристка переехала в новую страну, бросила свою работу и семью ради кочевого образа жизни в фургоне. Подобное решение девушка приняла после странного знакомства с мужчиной во время поездки в Испанию.

