Россиянам раскрыли способ воспользоваться гаражной амнистией

Заместитель департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова рассказала россиянам, кто сможет воспользоваться гаражной амнистией, сообщает агентство «Прайм».

Правовед раскрыла способ, как использовать гаражную амнистию. Она напомнила, что необходимо предоставить в соответствующие государственные органы решение о предоставление земельного участка под строительство или решение о создании гаражного кооператива.

Однако при отсутствии необходимых документов собственность не оформят. Также стоит учитывать, что под амнистию не попадают построенные с нарушениями гаражи, а также те объекты, которые возвели без соблюдения норм и законов.

Солдатова добавила, что по гаражной амнистии в собственность будут предоставлять земельный участок под постройкой. Это касается участков, находившихся до этого в государственной или муниципальной собственности. Если гараж приобрели у юридического или физического лица без нужного оформления, то на него также не распространяется амнистия.

«По гаражной амнистия передается в собственность земля, которая являлась государственной, а если земля была получена или приобретена у других собственников, то соответственно власти ей распоряжаться не могут, и гаражная амнистия на такие участки тоже распространена быть не может», — заключила эксперт.

В России началась гаражная амнистия 1 сентября 2021 года. В течение пяти лет российские водители смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи, а также землю под ними.