Создана осязаемая наощупь голограмма

Специалисты Университета Глазго (Шотландия) создали прототип осязаемой голограммы. Об этом сообщает издание The Converdation.

По словам исследователя Равиндера Даахии (Ravinder Daahiya), в аэротактильной голограмме используются специальные форсунки, которые направляют на руку струи воздуха различной мощности. Благодаря данной системе создается давление различной силы и ощущение осязания реальных предметов. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Intelligent Systems.

«Со временем может случиться так, что вы сможете встретить виртуального аватара коллеги на другом конце света и по-настоящему почувствовать его рукопожатие», — заметил Даахия. По словам ученого, изобретение позволит перенести виртуальное общение на новый уровень.

В описании проекта говорится, что движения рук и кистей пользователя отслеживают датчики, которые управляют силой и направлением воздуха. Для взаимодействия с голограммой не нужны специальные контроллеры или умные перчатки, всю работу выполняет особая насадка на руку.

Прототип был проверен на примере голограммы с виртуальным баскетбольным мячом. «Нам получилось почувствовать округлую форму мяча, момент, когда он скатывается с кончиков пальцев и когда пальцы отталкиваются от его поверхности», — отметил ученый.

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