Лоза захотел провести концерт с голографической версией молодого себя

Юрий Лоза заявил о желании выступить с голограммой молодого себя по примеру группы ABBA

Советский и российский певец Юрий Лоза захотел провести концерт, во время которого на сцене появилась бы голографическая версия его в молодости. Об этом артист рассказал «Газете.Ru».

67-летний музыкант заявил о подобном желании в беседе с корреспондентами интернет-издания, когда его попросили прокомментировать предстоящие гастроли воссоединившейся группы ABBA. Отмечается, что в рамках нового тура зрителям представят «поющие» голограммы артистов.

«Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент. Очень многие артисты выпускали нарисованные клипы, где их образ был представлен в виде мультипликационного персонажа. Это то же самое, только в случае с ABBA все будет проходить в виде концерта», — поделился Лоза.

В четверг, 2 сентября, шведская поп-группа ABBA объявила, что выпустит новый альбом. Релиз первой за 40 лет пластинки под названием Voyage состоится 5 ноября этого года. Также были анонсированы «цифровые гастроли» звездного коллектива в мае 2022-го.