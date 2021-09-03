Культура
 
Последние новости
Планы «Газпрома» назвали угрозой для Европы
Листовки с призывом к мигрантам прекратить драки появились во дворах Москвы 
В Британии кражу домашних животных захотели приравнять к уголовному преступлению
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Туристка ужаснулась одной особенности жителей Австралии и сняла ее на видео
Раскрыты детали плана на случай смерти Елизаветы II
Россия спрогнозировала усугубление миграционного кризиса в Афганистане из-за ЕС
Назван срок выплат российским военным
Буйволица родила теленка с двумя головами и четырьмя глазами
Любовь россиян к консервированию овощей объяснили
Новости партнеров
Прослушать новость

Лоза захотел провести концерт с голографической версией молодого себя

Юрий Лоза заявил о желании выступить с голограммой молодого себя по примеру группы ABBA
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Советский и российский певец Юрий Лоза захотел провести концерт, во время которого на сцене появилась бы голографическая версия его в молодости. Об этом артист рассказал «Газете.Ru».

67-летний музыкант заявил о подобном желании в беседе с корреспондентами интернет-издания, когда его попросили прокомментировать предстоящие гастроли воссоединившейся группы ABBA. Отмечается, что в рамках нового тура зрителям представят «поющие» голограммы артистов.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

«Я бы тоже так выступил. Почему нет? Как эксперимент. Очень многие артисты выпускали нарисованные клипы, где их образ был представлен в виде мультипликационного персонажа. Это то же самое, только в случае с ABBA все будет проходить в виде концерта», — поделился Лоза.

В четверг, 2 сентября, шведская поп-группа ABBA объявила, что выпустит новый альбом. Релиз первой за 40 лет пластинки под названием Voyage состоится 5 ноября этого года. Также были анонсированы «цифровые гастроли» звездного коллектива в мае 2022-го.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Юрий Лоза рассказал о своем бедственном финансовом положении
Лоза оценил высказывание актера из «Бригады» о «стране победившего быдла»
Лоза высказался об обвинениях Меладзе в домогательствах
Другие материалы рубрики
Культура16:0223 августа

«Ой, девки, загуляю!»

Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
08:5929 августа

Подозреваемая в краже у Наташи Королевой скрылась от Интерпола в Африке

07:2029 августа

Кудрявцева резко ответила Андреасяну после скандала из-за шутки на «Новой волне»

07:1529 августа

Новая жена Прохора Шаляпина попала в больницу после свадьбы

Культура16:0116 августа

Встали на поток.

Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
06:0529 августа

Российская актриса попросила помощи у своих поклонников

05:2329 августа

Экс-солистка «Тату» рассказала о страхах после пережитого в 11 лет изнасилования

00:4529 августа

Прохор Шаляпин сыграл свадьбу в США с 42-летней миллионершей

Культура00:0414 августа

Греческая трагедия.

Как отпуск превращается в кошмар в новом триллере Netflix?
18:0628 августа

Умер актер сериалов «Тайны следствия» и «Ментовские войны»

16:5028 августа

Российский режиссер обрушился с критикой на Леру Кудрявцеву

15:5628 августа

Россияне начали массово избавляться от билетов на концерт солиста Rammstein

Россия
Путин заявил о катастрофе в Афганистане после вывода войск США
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
В Москве зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Олег Сирота поддержал программу «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Хорошо забытые старые.
Талибы собирают правительство и играют в дипломатию. Что ждет Афганистан под властью террористов?
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Десятки человек погибли в результате терактов в Кабуле.
Ответственность за взрывы взяло на себя «Исламское государство»
Все материалы
Бывший СССР
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
«Новатэк» поставил под сомнение выгоду от поставок газа по трубам «Газпрома»
«Норникель» с партнерами построят новый двухтопливный дизель-СПГ ледокол
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Российский мегапроект пострадал из-за отечественного оборудования
«Ирина Трубникова решила встать над компанией и забрать все себе».
Президент Natura Siberica о ситуации в компании
Продажи российского автогиганта рухнули
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября
Шуфутинский оценил популярность песни «Третье сентября»
Ничего лишнего.
Мир без мужчин, смертельные игры и секс-скандал Клинтона в лучших сериалах сентября
ABBA выпустит новый альбом
Дрезденский оперный бал станет инструментом сближения России и Германии
Колечко, колечко, кольцо.
В прокате первый блокбастер Marvel с азиатским супергероем. Каким он получился?
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак рассказала о провальных кастингах в жизни
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Ивлеева рассказала о тяжелом детстве
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Мужчина три года готовился сделать предложение и случайно испортил сюрприз
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
Распашные двери и цветок в салоне: Audi показала возможного преемника A8
Дизайнер Nissan перерисовал классическую Silvia на современный лад
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
BMW построила автомобиль целиком из вторсырья
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Российский завод Volkswagen приостановил выпуск автомобилей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
«Короля тополей» в Томске захотели сделать достопримечательностью
Ханты вспомнили 17 способов рыбной ловли от предков
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Жители Хакасии выберут самый большой подсолнух
Все материалы