Житель Казахстана расстрелял пять человек при попытке выселить его из дома

МВД Казахстана: в Алматы мужчина расстрелял пять человек при попытке выселить его из дома

В Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по полицейским, судебным исполнителям и своим соседям при попытке выселить его из собственного дома. Видеозапись с места ЧП публикует Telegram-канал «Рупост».

Как отмечает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на МВД республики, информация о перестрелке поступила силовикам вечером 20 сентября. К 54-летнему местному жителю пришли исполнители и полицейские, они потребовали от него покинуть частный дом, который был отнят по решению суда из-за долгов.

В ответ на это мужчина достал боевое оружие и практически в упор расстрелял гостей. Погибли двое патрульных, судебный исполнитель и еще двое гражданских. Сведений о числе пострадавших пока не поступало.

На кадрах видно, как возле дома, где произошла перестрелка, работают правоохранители и сотрудники скорой помощи. Следователи опрашивают соседей, пытаясь установить все обстоятельства происшествия. Известно, что стрелка задержали прибывшие на место подразделения внутренних дел. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее стало известно, что армянский военнослужащий расстрелял на боевом посту несколько своих сослуживцев. Погиб один сержант-резервист, еще один военный получил ранение. Нападавший был задержан местными правоохранителями, против него было возбуждено уголовное дело. Мотивы военного остались неизвестны.