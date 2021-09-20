Минздрав Украины допустил введение обязательной вакцинации

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает РИА Новости.

Ляшко напомнил, что на данный момент вакцинация на Украине добровольная и бесплатная. «Цель, которую мы перед собой поставили, — 75 процентов людей, которые прошли вакцинацию», — пояснил он.

Ранее бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил платить гражданам страны за вакцинацию от коронавируса. По мнению Гройсмана, выплаты за прививки в размере 1000 гривен помогут повысить мотивацию в обществе к иммунизации.

До этого депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ирина Совсун заявила, что кампания по вакцинации от COVID-19 в стране полностью провалилась. К 15 сентября от коронавируса на Украине оказались полностью привиты лишь 11 процентов жителей.