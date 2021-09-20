Необычный танец россиян на популярном курорте восхитил пользователей сети

Россияне устроили вечеринку на улицах популярного курортного поселка Дивноморское под Геленджиком и восхитили пользователей сети. Необычный танец попал на видео, его опубликовал Instagram-аккаунт @chp_anapa_1.

На кадрах видно, как группа людей из трех человек исполняет танец. Женщина в коротком платье и рубашке катит за собой музыкальную колонку на колесиках, двое мужчин идут за ней, подпрыгивая и размахивая руками в разные стороны. На них надеты пляжные шорты и сандалии.

Компания привлекла к себе внимание отдыхающих и местных жителей. Люди уступали им дорогу и снимали происходящее на телефон. «Лето, видимо, не заканчивается», — прокомментировал автор ролика.

Подписчики Instagram-аккаунта удивились танцем россиян. «Какие молодцы! Как приятно видеть таких веселых и милых людей», «Классные ребята», «Чача танцует», — писали они.

Ранее в сентябре в Севастополе россиянку едва не смыло в море мощной волной. На опубликованных кадрах видно, как девушка идет навстречу огромной волне, которая разбивается о пирс и с большой высоты обрушивается на набережную, заливая ее.

