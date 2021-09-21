Лошади начнут помогать в поиске пропавших людей в Челябинской области

Организация «ЛизаАлерт» привлечет лошадей к поиску пропавших в Челябинской области людей

Организация «ЛизаАлерт» привлечет к поиску пропавших без вести людей в Челябинской области лошадей. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Специалистам начнут помогать специальные конные отряды. По информации издания, верхом на лошади удобно прочесывать лес в поисках человека, поскольку обзор у наездника лучше, чем у пешего спасателя. Кроме того, лошадь способна легче преодолевать препятствия и передвигается тихо, не заглушая крики о помощи.

Согласно материалу, возможность задействовать лошадей в поисковой деятельности у «ЛизаАлерт» появилась благодаря проекту «ОМК-Партнерство», с помощью которого она получили денежный грант. Инициатором проекта выступила некоммерческая общественная организация «Добрая лошадка».

«В сентябре начались тренировки будущих поисковиков-спасателей. В течение трех месяцев 14 добровольцев обучат верховой езде и поиску пропавших людей. Координаторы поискового отряда "ЛизаАлерт" также научат будущих спасателей основам навигации и работе с поисковым оборудованием и командной работе», — заявили организаторы «ОМК-Партнерство».

Известно, что первый тренировочный поиск планируют провести в ноябре.

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