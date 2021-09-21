На популярном турецком курорте нашли склад с поддельным алкоголем

Правоохранительные органы Антальи совершили рейд, в ходе которого на складе популярного отеля, работающего по системе «все включено», был обнаружен склад с поддельным алкоголем. Об этом сообщает Haberturk.

По информации издания, операция была инициирована региональной прокуратурой совместно с командованием Центральной жандармерии. Рейд проведен в гостинице, действующей недалеко от поселка Гейнюк в районе Кемера.

Отмечается, что правоохранительные органы изъяли 332 литра контрафактной продукции, большая часть которой — крепкие напитки, предназначенные для распространения внутри объекта размещения и в местных магазинах.

Ранее, в июле, на складе популярной гостиницы в Турции была выявлена подпольная фабрика по производству поддельных спиртных напитков. Нелегальная продукция создавалась и хранилась в гостинице курортного города Аланья, работающей по системе «все включено».