Байден рассказал о партнерстве США и Евросоюза по коронавирусу

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз (ЕС) создали партнерство для передачи бедным странам вакцин от COVID-19, а также для борьбы с дезинформацией в области вакцинации. Об этом заявил президент США Джо Байден во время онлайн-саммита по вопросам борьбы с пандемией, передает ТАСС.

«Мы обязуемся безвозмездно передавать, а не продавать дозы [препаратов от COVID-19] странам с низким и более низким уровнем дохода», — рассказал американский лидер. Он также анонсировал встречу министров иностранных дел разных стран по вопросам пандемии, которую до конца 2021 года проведет госсекретарь США Энтони Блинкен.

В заключение Байден призвал лидеров стран мира собраться на еще один саммит по COVID-19 в первой половине 2022 года. По словам президента США, мероприятие поможет оценить успехи различных государств в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Байден призвал мир готовиться к новой пандемии. Он сообщил, что страны должны предпринять совместные усилия для защиты от распространения COVID-19.