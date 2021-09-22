Названы самые дождливые города России

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» составили рейтинг городов-миллионников с самым дождливым октябрем в России по метеорологическим данным за последние десять лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в «Яндекс.Погоде».

Чаще всего дожди в октябре шли в Перми. По данным специалистов, в городе в среднем приходится 13,4 дождливых дня на этот месяц. На втором месте Екатеринбург и Новосибирск, где за месяц насчитали 11,2 дня с осадками, на третьем назван Санкт-Петербург — 11,1 дня.

Уфа заняла четвертое место, там на октябрь в среднем приходится 10,8 дождливых дня, Красноярск и Нижний Новгород оказались на пятом и шестом месте с 10,5 и 10,3 днями соответственно. Омск, где в октябре в среднем насчитывается 9,8 дождливых дня, занял седьмое место. Москва и Челябинск поделили восьмое место — 9,7 дня.

Ранее стало известно о возможности наступления в европейской части России ледникового периода. По словам специалиста по природным катастрофам Алексея Карнаухова, в последние годы исследователи наблюдают две климатические тенденции: глобальное потепление и постепенное ослабление Гольфстрима.