На Украине пообещали школам миллион за 100-процентную вакцинацию сотрудников

Первое образовательное учреждение или фирма в Ивано-Франковске, которая привьет от коронавируса всех своих сотрудников, получит миллион гривен (около 2,7 миллиона рублей) на развитие собственной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, запись его выступления доступна в Facebook.

Как рассказали местные чиновники на совещании городского совета, в настоящее время в Ивано-Франковске насчитывается около 50 школ и лицеев, где доля привившихся педагогов превышает 80 процентов. В ответ на это городской голова подчеркнул, что желает видеть тотальную иммунизацию в образовательной среде.

«Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100 процентов вакцинированных работников!» — пообещал Марцинкив. Будут ли эти деньги выделены из городского бюджета или личных накоплений, мэр не уточнил.

Марцинкив не впервые обещает украинцам деньги за иммунизацию от коронавируса. 7 сентября во время оперативного совещания он заявил, что готов выплатить премию в 100 тысяч гривен (270 тысяч рублей) первой женщине, которая забеременеет после вакцинации. Таким образом чиновник решил опровергнуть миф о том, что после прививки невозможно зачать детей.

Вскоре за компенсацией к мэру обратились более сотни девушек. Они писали ему в социальных сетях и утверждали, что выполнили поставленные условия. «Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен», — позже заверил градоначальник.