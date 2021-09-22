Стало известно об исследованиях новой российской вакцины от коронавируса

В НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили об эффективности новой вакцины от коронавируса

Доклинические исследования новой российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский институт (НИИ) гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге, показали эффективность препарата. О результатах исследований стало известно от директора учреждения Дмитрия Лиознова, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы говорим о том, что прошли доклинические испытания, вакцина показала свою эффективность и, что не менее важно, — безопасность. Сейчас мы готовим документы для одобрения уже клинического исследования — первой и второй фазы, а затем третьей», — сообщил Лиознов.

Также он рассказал, что клинические исследования препарата запланированы на конец этого года или начало следующего, добровольцы для испытания вакцины уже есть. По словам ученого, новая вакцина разработана на основе ослабленного вируса гриппа и будет применяться интерназальным методом — распыляться в нос.

Вакцина формирует общий иммунитет и иммунную защиту во «входных воротах» возбудителя: в носоглотке и ротоглотке, сообщил директор НИИ.

В конце августа в НИИ анонсировали выход собственного препарата от COVID-19. Директор института Дмитрий Лиознов отметил, что ученые намерены до конца года приступить к испытаниям, в которых будут участвовать добровольцы.