Осужденный американский инвестор рассказал о преимуществах бизнеса в России

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный в России к условному сроку по делу о растрате, продолжит вкладываться в экономику страны. Об этом он заявил на 21-й Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в РФ, передает РИА Новости.

«Почему я продолжаю сохранять оптимизм и планирую инвестировать в Россию... Российский рынок существенно улучшился по сравнению с тем периодом, когда мы начали свои инвестиции здесь», — заявил бизнесмен. По его словам, на многих развивающихся рынках нет условий, созданных в России. Преимуществами для инвесторов Калви назвал низкие налоги, конвертируемость рубля, небольшую инфляцию и уровень госдолга.

Майкла Калви арестовали в начале февраля 2019 года по делу о хищении средств банка «Восточный» после заявления миноритарного акционера Шерзода Юсупова. Он утверждал, что компания Калви «Первое коллекторское бюро» расплатилась по кредиту на 2,5 миллиарда рублей акциями стоимостью 600 тысяч рублей. Американский бизнесмен свою вину не признал.

7 августа 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к 5,5 года наказания условно. Он назвал решение суда «почти победой», но заявил, что обвинение в растрате оскорбляет его как инвестора. В конце августа Калви обжаловал приговор.