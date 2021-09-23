В Совфеде оценили слова Зеленского о цене свободы слова в России

Сенатор Цеков: Зеленский после закрытия телеканалов не может говорить о свободе слова в РФ

Оправдание замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещена в России) Наримана Джелялова не в юрисдикции украинского президента Владимира Зеленского. Так член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал слова украинского политика, который на Генассамблее ООН заявил, что арест Наримана Джелялова является ценой свободы слова и борьбы человека за свои права в России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация в Крыму является прямым ответом России. Он привел в пример арест заместителя главы «Меджлиса крымско-татарского народа» Наримана Джелялова, которого Москва обвиняет в диверсии на газопроводе вблизи Симферополя.

«РФ обвиняет этого политолога, журналиста, телеведущего и преподавателя права в попытке подрыва газопровода. Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», — говорил украинский президент.

Не Зеленскому давать оценку происходящему

По словам Цекова, в первую очередь, говоря о свободе слова, Зеленский должен вспомнить телеканалы и информагентства, которые он закрыл за последний год на Украине.

Сенатор заявил, что тот факт, что Джелялов является журналистом, совершенно не влияет на ход следствия. Позиция Цекова такова: если есть конкретные факты, доказанные правоохранительными органами, и они очевидно свидетельствуют о вине того или иного человека, то он должен быть наказан.

«То есть если он журналист, он не должен преследоваться? А если он организатор диверсии на трубопроводе? Он, как и любой другой гражданин РФ, независимо от профессии и занимаемой должности, должен быть взят под стражу и осужден, если он имеет отношение к организации террористического акта или непосредственно принимал в нем участие. Не Зеленскому давать этому оценку, а суду», — подчеркнул Цеков.

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Он отметил высококлассную работу Федеральной службы безопасности России, которая за последние годы пресекла попытки совершить диверсии в Крыму. «Оперативная работа и следствие на очень высоком уровне. В пользу этого говорит ситуация в Крыму. За семь лет все попытки террористических актов были пресечены, и все они доказаны конкретными фактами. Какие к ним могут быть вопросы?», — высказался российский политик.

23 августа в селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ происшествие назвали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымско-татарского народа». Полицией было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. По подозрению в преступлении были задержаны замглавы «Меджлиса» Нариман Джелялов и еще несколько крымчан.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что не причастно к диверсии на газопроводе в Крыму, и опровергло обвинения российских силовиков, назвав их «целенаправленной и спланированной провокацией» против Украины и украинской разведки.