В Москве доставщик еды на велосипеде протаранил детскую коляску и попал на видео

В Москве на перекрестке улиц Ясеневая и Елецкая доставщик еды протаранил детскую коляску

В Москве доставщик еды «Яндекс» на велосипеде на большой скорости въехал в детскую коляску. Происшествие попало на видео, его публикует Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Ясеневая и Елецкая.

На опубликованном видео запечатлен момент, когда курьер протаранил коляску. Она отлетает на несколько метров и переворачивается, курьер также не может справиться с управлением велосипеда и падает рядом. По всей видимости, мать ребенка подбегает к виновнику произошедшего и несколько раз бьет его зонтом, затем они вместе поднимают коляску.

По информации канала, ребенка с рассеченной губой госпитализировали, врачи продолжают его обследовать. Доставщика еды задержала полиция. Он не пытался скрыться с места происшествия.

Ранее сообщалось, что столичная ГИБДД хочет обязать курьеров на велосипедах сдавать экзамены на знание правил дорожного движения. Причиной этого стало большое число аварий с нарушающими ПДД курьерами-велосипедистами.

