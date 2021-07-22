Необычный способ оставить чаевые курьеру вызвал споры в сети

В США доставщик пиццы получил от клиента необычные чаевые. Видеозапись с курьезным случаем опубликована в TikTok.

На кадрах можно увидеть, как курьер подошел к дому и заметил записку, оставленную хозяином: «У меня нет денег на чаевые, поэтому, пожалуйста, возьмите вместо них кусок пиццы». Немного подумав, доставщик забрал неожиданное вознаграждение.

Подобный способ оставить чаевые вызвал споры среди пользователей сети. «Если не хватает денег на чаевые, то не стоит вообще заказывать доставку», — написал юзер под ником geekmangreg. «Если семья переживает тяжелые времена и не может оставить чаевые, что в этом плохого?» — ответил ему комментатор под ником ortiz.pita.

Еще один комментатор предположил, что курьер был не против такого вознаграждения. «Наверное, это был конец дня, и он сильно обрадовался этим чаевым», — пошутил пользователь robhotchkiss. «Он вообще работает в пиццерии, это значит, что он только и питается ей», — возразил ему wizardman99.

Ранее стало известно о том, что советский плакат о здоровом образе жизни вызвал споры среди пользователей Reddit. Юзеры заинтересовались блюдом, которое ест изображенный на плакате мужчина.