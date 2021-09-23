Студенты Татарстана приняли участие в конкурсе на знание ПДД

Студенты приняли участие в конкурсе водительского мастерства «Автосессия», который состоялся в республике Татарстан. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, мероприятие организовали в рамках Недели безопасности дорожного движения. Известно, что соревнование на знание ПДД прошло в два этапа: теоретический и практический. Во время первого участникам необходимо ответить на 20 вопросов за 10 минут, а на втором — продемонстрировать навыки вождения на специальной площадке.

Помимо этого, в рамках творческого конкурса студентам было необходимо представить собственное видео на тему безопасности на дороге. Отмечается, что молодые люди, которые лучше всех выступили на районных этапах, отправятся на финал первенства в столицу республики — Казань.

Ранее стало известно, что в Казани на территории местного комплекса УГИБДД МВД проведут традиционный конкурс «Автоледи». Сообщалось, что ежегодное мероприятие помогает женщинам показать свое водительское мастерство. Участвовать имеют возможность местные жительницы — необходимо подать нужную заявку на сайте ведомства.