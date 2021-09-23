Звезда фильма «Эльвира — Повелительница Тьмы» совершила каминг-аут

Американская актриса Кассандра Петерсон, исполнившая главную роль в фильме «Эльвира — Повелительница Тьмы», совершила каминг-аут. Об этом сообщает The Advocate.

70-летняя артистка опубликовала мемуары Yours Cruelly, Elvira («Безжалостно ваша, Эльвира»), в которых впервые рассказала о своих отношениях с женщиной. У Петерсон почти 20 лет роман со своим менеджером Терезой Вирсон. Они долгое время были подругами, но после развода актрисы в 2003 году начали встречаться.

Как пояснила звезда, она скрывала свою сексуальную ориентацию, так как была заложницей образа роковой Эльвиры. Она отметила, что теперь настало время честно рассказать о себе. «Впервые в жизни я с человеком, с которым чувствую любовь и безопасность», — написала Петерсон.

Кассандра Петерсон прославилась благодаря таким фильмам и сериалам, как «Без лица», «Детектив Нэш Бриджес», «Последний настоящий мужчина», «Большое приключение Пи-Ви» и «Аллан Куотермейн и потерянный город золота».