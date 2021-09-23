В США признали превосходство российского фондового рынка над американским

Исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс в своей колонке для Forbes признал, что российский фондовый рынок стал одной из самых привлекательных мировых площадок и превзошел американские индексы.

В 2021 году российские акции опережают показатели компаний S&P 500, отметил инвестор из США. Американские параметры восстановили примерно 20 процентов за этот период, а Московская биржа выросла более чем на 31 процент. При этом российские бумаги сильно недооценены по сравнению с акциями японских, европейских и американских компаний, уверен эксперт.

Холмс считает, что потенциал российской экономики не использован на полную. Он полагает, что рост продолжится и в 2022 году благодаря притоку инвестиций. Кроме того, инвестор ожидает облегчения санкционного давления.

Ранее сообщалось, что фондовый рынок Монголии оказался самым доходным в мире. Индекс MSE Top 20, который отслеживает динамику 20 самых крупных компаний Монголии, с начала года вырос почти на 130 процентов.